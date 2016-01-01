VILEBREQUIN’DEN YENİ KOLEKSİYON

MODA 11 saat önce

Vilebrequin, baba-oğul örnek mayo tasarımlarının ardından, anne-kız plaj giyim ve mayo ürünlerini yeni sezon koleksiyonuna dahil etti.

Temmuz ayında, İstinye Park’ta açılan Vilebrequin’de görücüye çıkacak olan koleksiyon, tatilde de şıklığından ödün vermek istemeyen moda severlerin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Birbirinden çeşitli baskılar, geometrik modeller, iddialı desenler, canlı renkler… Hepsi bir arada, bu koleksiyonda sizleri bekliyor. Yaz tatillerinin vazgeçilmezleri gece gezintileri, havuz partileri, sahil yürüyüşleri gibi etkinliklerinizin her anında yanınızda olmayı amaçlayan Vilebrequin, mayoların yanı sıra plaj çantaları, şapkalar, havlular ve tatilinizin her saatine uygun çok çeşitli plaj kıyafetlerini de koleksiyonuna ekledi.

YAZI HÜSEYİN EREN