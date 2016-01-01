ÜŞENGEÇ PAZARTESİ

MODA 1 saat önce Ezgi Şuekinci

Pazartesi sendromunu bu kombinlerle hafifletebilirsiniz!

Haftanın her günü sabahın erken saatlerinde uyanmak zorunda olanlar, kombin hazırlama sürecini biraz daha sancılı geçiriyor. Özellikle sendromlu pazartesi kombinleri, iş ve okul hayatının bitmek bilmeyen korkulu rüyası desek mübalağa etmiş olmayız. Söyleyeceklerimize kulak verirseniz, stresini pazar gününden itibaren yaşamaya başladığımız o malum günü hafif sıyrıklarla atlatabilirsiniz.

Pazartesi gününü daha az stresli geçirmek istiyorsanız, öncelikle dolabınızı joker parçaların hakimiyetine bırakmalısınız. Alışverişiniz esnasında mevcut kıyafetlerinizi düşünerek yeni şeyler almak da kombin yapma sürecinizi kısaltacaktır. Sadece beğendiğiniz için aldığınız bir parçayı kombinlemek, sandığınızdan çok daha zor olabilir. İşinize yarayan, joker kıyafetlerle istediğiniz stilleri oluşturabilirsiniz hatta biraz yaratıcılığınızı kullanırsanız, farklı tarzları da yakalayabilirsiniz. O halde gelin üşengeç pazartesilerin en şık kombinlerine şöyle bir göz atalım…

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ