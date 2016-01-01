MODA Dilara Yilmaz
TWIST RUHU BOMONTİADA’DA
Dinamik çizgisiyle Türk sokak modasında yer alan Twist, yaz boyu pop-up mağazasıyla bomontiada’da yer alacak.
2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonuyla doğanın ritmini yakalayan Twist, yeni pop-up mağazası ile heyecanlı bir deneyim yaşamaya hazırlanıyor. Şehrin yeni buluşma mekanı haline gelen bomontiada’da yer alan pop-up mağazasıyla Twist, modayı kültür, sanat, gastronomi, müzik ve fotoğrafçılık gibi farklı disiplinlerle harmanlamayı hedefliyor. Pop-up mağazanın dış mimarisi, doğanın ritmiyle uyum sağlayan yüzlerce rüzgar gülünden oluşan renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. İlkbahar-Yaz koleksiyonun yanı sıra ayakkabı, çanta, aksesuar seçenekleriyle özgür ruhlu Twist severlere farklı bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.
YAZI DİLARA YILMAZ