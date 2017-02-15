KALP ÇARPINTISI

MODA 8 saat önce

Twist'ten Sevgililer Günü hediye telaşına son verecek bir koleksiyon geldi.

Sevgililer Günü kapımızı çalmaya hazırlanırken hediye telaşına düşenler buraya. Twist, takipçilerinin stilini modern çizgilerle yeniden yorumluyor ve bu yılın trendi emojiyle slogan baskılı tişörtler markanın Sevgililer Günü koleksiyonunda yerini alıyor. Kırmızı ve beyaz renklerin ağırlıklı kullanımda olduğu, poplin ve pamuklu kumaşlardan oluşan koleksiyonda ayrıca, payet, renkli yamalar ve rozet detayları gözümüze çarpıyor. İndigo ve lacivert, yama detaylı jeanler ise favorilerimiz arasında. Sevgililer Günü Özel Koleksiyonu’nu keşfetmek için sizleri en yakın Twist mağazasına ya da twist.com.tr’de online alışverişe davet ediyoruz.