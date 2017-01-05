TROPİK VE ENERJİK ADL

MODA 1 gün önce

2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla adL, içimizde çiçekler yeşertiyor.

Sıcak havaların gelmesini deli gibi istediğimiz şu günlerde, soğuktan en az bizim kadar etkilenen dolaplarımızın da renklenmesi için gün sayıyoruz. İçimizi açacak renk ve desenlere hasret kalmamızla beraber adL’nin 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonu içimizdeki yaz özlemini iyice açığa çıkarıyor. Miami’nin her an insanın içini ısıtan ikliminde gerçekleşen tanıtım çekiminde model Natalia Uliasz yer alıyor.

Enerjisi ve modern çizgisiyle “Casual Line” ve %100 doğal pamuk ve keten kumaştan oluşan “Nature Love” koleksiyonları bahar esintileri taşıyor. Çizgili poplin kumaşlarla hayat bulan gömlek bluz, pantalon ve kloş eteklerin yanı sıra, mint yeşili, mavi, pembe gibi iç açan renklerin tropik desenlerle buluştuğu elbise ve bluzlar yeni sezonda dolaplarda olması gereken parçalardan.