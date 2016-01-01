ZAMANSIZ PARÇA NEDİR?

TREND 11 saat önce Dilruba Karaköse

Bu tanımın karşılığını en net şekilde veren trençkotlar, evrim geçirip ışıldarsa...

Zamanı ve modası geçmeyen bazı parçalar vardır. Dolabınızın demirbaşlarından ve ikonik çizgisini hiçbir şekilde bozmayan…Bunların başında da tahmin edilebileceği gibi trençkot’lar geliyor. Ancak sadece Burberry ile özdeşleşen klasik kesim ve renkte olan versiyonlarını kullanmak zorunda değilsiniz elbette. Tarzınızı daha da ön plana çıkarmak adına atacağınız adım, parlak olan modellerinde saklı. İlham kaynağı olabilecek sokak stilleri de galerimizde sizleri bekliyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE