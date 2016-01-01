ZAHMETSİZ ŞIKLIK!

TREND 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Kış ayalarını konforlu ve şık geçirmek istiyorsanız, bizim önerimiz kazak elbiseler!

Tek başına bir kazak, sizi şık yapabilir mi? Eğer bahsettiğimiz oversized “kazak elbise” ise tabii ki yapabilir! Soğuk havaların en sevilen parçası kazakların, elbise formlarını hala kullanmadıysanız, konforlu bir şıklığı kaçırıyor olabilirsiniz. Uzun çizmelerle ya da botlarla kombinleyebileceğiniz ve istediğiniz her türlü aksesuarı rahatlıkla üzerine iliştirebileceğiniz zahmetsiz bir stil hayal edin. Zihninizde canlanan fotoğrafı beğendiyseniz, yarınki kombininiz hazır demektir. Uzunlu kısalı, rengarenk kazak elbiseler için birkaç örnek istiyorsanız, galerimize davetlisiniz!

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