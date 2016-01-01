“YÜKSEK BEL ETEK” MODASINDA SON DURUM

TREND 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Geçmiş yılların trendlerine göz kırpın!

Son yıllarda vintage modasına artan ilgimiz sayesinde modern dünyanın trendleri yeniden belirlenmeye başlandı. Kombin parçalarımızda geçmişin izlerini taşımayı ve nostaljik tavırlara bürünmeyi hepimiz çok seviyoruz. Tasarımcılar da retro ile aramızdaki bu bağı farketmiş olacak ki geçmiş yılların gözde trendlerini sürekli kurcalar hale geldiler. Bu yöne doğru artan eğilimlerle birlikte biz de modernleştirilmiş tasarımlarla, hemen hemen her sezon geçmişe yolculuk yapıyoruz ve o günlerin trendlerine göz kırpıyoruz. Sezonda öne çıkan stillere şöyle bir göz atarsanız, 1960’ların modası yüksek bel eteklerin sıklıkla tercih edildiğini göreceksiniz. Ayrıca 1990’lı yılların popüler trendi yüksek bel mini eteklerin de güncel ve şık halleriyle listede yer aldığını söyleyebiliriz. İşte ilham kaynağı niteliğinde 21 görünüm!

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