TREND 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Karakter sahibi kombinlere yeni arkadaş!

Son birkaç sezondur New York, Paris ve Milano gibi moda şehirlerinde, beyaz çizme ve botların hakimiyetine şahit oluyoruz. Uzun süren bu takıntının ardından, yeni bir ayakkabı furyasına ihtiyacımız vardı elbette. Moda severler tarafından onaylanan ve ünlülerin eğilim göstermesiyle kısa sürede şöhreti yakalayan bronz renk botlar, karakter sahibi kombinlerle yakın arkadaşlık kurdu bile. Nötr bir renk olduğu için tüm kıyafetlerinizin yanına kolayca iliştirebileceğiniz bu botlar ile arzu ettiğiniz minimal şık görünümü elde edebilirsiniz. Yeni trendin öncülerinden olan Gigi Hadid ve Ashley Graham’ın kombinlerini merak ediyor ya da daha fazla ilham arıyorsanız galerimiz hazır!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ