YENİ YIL PARTİSİNDE NE GİYMELİYİM?

TREND 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Yeni yıl partisi için senin hayalindeki görünüm hangisi?

Yılbaşı gecesinin tatlı heyecanına eşlik eden “O gece ne giyeceğim?” sorusu yavaş yavaş sorulmaya başlandı. Bu özel günde, özgün bir tarz oluşturmak ve şık görünmek isteyenler ise şimiden stil çalışmalarına başladı. 2018’i sıcacık evinde karşılamak isteyenler gibi, dışarıda bir akşam yemeğiyle ya da eğlencenin doruklarda yaşandığı bir parti ile kutlamak isteyenler de var tabii ki. Eğlenceli olduğu kadar yorucu da olduğunu bildiğimiz yeni yıl partileri için, hem konforlu, hem zarif hem de şık görünen bir şeyler giyinmek fikri kulağa oldukça hoş geliyor. Parti denilince akla ilk gelen moda parçası elbiseler oluyor. Fakat siz elbise kombinlerinin dışında, spor-şık görünümler elde etmek istiyorsanız, galerimize mutlaka göz atmalısınız. Zira o gece için hayalini kurduğunuz kombin onlardan birisi olabilir!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ