YAŞASIN BALIKÇI YAKALAR

TREND 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Hangi tonunu, hangi formunu giyerseniz giyin, balıkçı yakalar sizi şıklık yarışında galip yapacak!

Stil arkadaşınız ALL olarak, sizin için kışlık trendleri kurcalamaya devam ediyoruz. Bu kez konumuz balıkçı yaka! Hem risksiz hem de her türlü tarza ayak uydurabilen balıkçı yaka kazaklar ve body’ler, kış aylarının jokeri. Onları bazen tek başlarına bir pantolonun üzerinde bazen de gömleklerin üzerine kondurulmuş halde görmek mümkün. Hemen hemen her sezon trend listlerine adını yazdırmakten geri durmayan bu parçaların birçok formunu ve rengini bulabilir böylelikle kendi stilinize uygun olarak kombinleyebilirsiniz. Ayrıca son yıllarda oversized kazaklarda görmeye alıştığımız balıkçı yakalar, geniş ve dökümlü olduklarından dolayı, dar kesimli pantolon ve etek modelleri ile oldukça uyumlu görünebiliyor. İşte karşınızda sokak modasının daimi üyesi balıkçı yaka üstler!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ