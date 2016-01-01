VİNİL VE RUGAN MODASI CANLANIYOR

TREND 15 saat önce Ezgi Şuekinci

80’li yıllarda hayatımıza giren vinil ve rugan parçalar, günümüz modasının baş tacı!

Modanın, eski trendleri yeniden canlandırmak ve modernize etmek konusunda ne kadar başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. 80’li yılların unutulmaz trendi vinil ve rugan parçalar da “eskinin yenileri” arasına katıldı ve sezonun yükselen trendi olarak karşımıza çıktı. Ünlü markaların FW defilelerinde sıklıkla yer vermesinin ardından, sokak modası da vinil ve rugan parçaların himayesi altına girdi. Ağırlıklı olarak ayakkabı, kemer ve çantada kullanılan rugan deriler, vinil kumaşın yükselişe geçmesiyle birlikte görmeye alıştığımız parlak görünümlü vinil elbiseler, ceketler, pantolonlar ve etekler, şu sıralar havalı ve şık görünmek isteyenlerin yakın markajında. Oversized kazaklar, sweatshirtler, hırkalar ve konforun şekil bulmuş hali jeanler ise rugan ve vinillerin en samimi arkadaşı. İşte rugan ve vinil kumaşın hakim olduğu o görünümler!

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