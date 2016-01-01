VICTORIA BECKHAM’DAN LAYERING DERSLERİ

TREND 10 saat önce Yunus Başaran

O bir moda ikonu, o bir moda dehası... Victoria Beckham “Layering” trendini nasıl kullanmış?

Moda dünyasının en sevilen trendlerinden olan “Layering” çok başarılı uygulanmadığı sürece komik görünmesiyle meşhur. Kat kat giyinmeyi temel alan “Layering” trendini ülkemizde de oldukça sık kullanan ünlüler ya da bloggerlar, o kalın ama şık görüntünün değerini biliyorlar.

Moda dünyasının dahi kadını Victoria Beckham, neyi nasıl giyeceğine oldukça hakim. Hadi gelin, bir çok bilirkişi tarafından ise defalarca tam not alan moda ikonu Victoria Beckham’ın “Layering” trendini nasıl uyguladığına bir göz atalım! Sonuçta o bir ikon ve giyim konusunda pek hata yapmıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN