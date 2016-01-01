UGGS İLE CROCS MODA GÜNDEMİNDE

TREND 17 dakika önce

“Hiç kimse bana bunları giydiremez.” diyenler 2017'de geri adım atmak zorunda kalabilir.

Moda dünyası sınır tanımıyor. “Kesinlikle bu moda olamaz” dediğimiz her şey gün geliyor en sofistike bir şekilde önümüze koyuluyor ve gardırobumuzun vazgeçilmezi haline geliyor. 2017 İlkbahar/Yaz sezonunda da bu tip durumlar yaşamaya hazır olun. Çünkü “Hiç kimse bana Ugg ya da Crocs giydiremez.” diyenler bu düşüncelerini gözden geçirmek zorunda kalacak.

Stil ikonları, moda editörleri ve tasarımcılar tarafından piyasaya çıktıkları günden bu yana sürekli eleştiri alan bu iki marka; hiç beklenmedik bir şekilde podyumlarda karşımıza çıkıyor. İngiliz tasarımcı Christopher Kane uçuşan elbiseler, çiçek desenli örgülü üstler, sloganlı tişörtlerin hakimiyetindeki koleksiyonda bu parçaları çeşitli kristal ve taşlarla süslenmiş Crocs sandaletlerla tamamlıyor. Hemşire, aşçı, doktor ya da çiçekçi gibi sürekli ayakta çalışan kişilerin rahatlığından dolayı önünde saygıyla eğildikleri bu kauçuk ayakkabı modelleri Kane sayesinde “moda dünyasının en çirkin ayakkabıları” olma unvanından kurtuluyor.

Üstelik bu unvandan kurtulan sadece Crocs değil. Kane ile aynı hafta Londra’da 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu tanıtan Preen by Thornton Bregazzi de defile ayakkabılarını Uggs’a emanet etti. Fiyonk ve dantel çoraplar kullanılarak tasarlanan beyaz ile siyah flatform sandaletler bu sezonun olmazsa olmaz parçaları arasına girmeye aday. Uggs’da yaz sezonunda başlayan bu değişimin kış sezonunda da devam ederek ayaklarımızı ısıtan o meşhur botlarında da etkisini göstermesi dileğiyle…