TURUNCUYU SEVİN!

TREND 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Sokaklar turuncuyu çok sevdi, peki ya sen?

Moda haftalarında, Tom Ford ve Calvin Klein gibi dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarında karşımıza çıkan turuncu, 2018’in hemen başlarında kendisini göstermeyi başardı. Sokak modasının özgün ve cesur tavrıyla muntazam bir uyum yakalayan bu güçlü renk, milenyum pembesinin en büyük rakibi desek yeri. Çünkü turuncu, en canlı tonlarıyla kış gardıroplarını renklendirmek konusunda oldukça kararlı! Kış mevsiminde her ne kadar siyah, kahverengi ya da nude renkleri tercih ediyor olsak da; kazakların, eteklerin, kabanların, pantolonların ya da aksesuarların turuncu hallerine bir şans verebiliriz. Üstelik turuncuyu kombinlemek sandığınız kadar zor değil. İşte sokaklardan derlediğimiz örnekler!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ