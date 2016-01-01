TREND 6 saat önce Ezgi Şuekinci

2018 kışında sokak modasına hakim olan “turuncu”yu ilkbahar/yaz sezonuna taşıyoruz!

“Bu kış en çok hangi rengi gördünüz?” diye sorulsa, hep bir ağızdan “turuncu!” diye bağırabiliriz. Çünkü sokaklar uzun süredir bu canlı rengin hakimiyeti altında yaşıyor. Peki uğurlamaya hazırlandığımız soğuk havalarla birlikte turuncunun altın çağı da bitiyor mu? Kesinlikle hayır! Çünkü turuncular, en canlı tonlarıyla ve tüm asaletiyle ilkbahar/yaz sezonunu karşılamaya hazırlanıyor! Önümüzdeki günlerde tam manasıyla “turuncu” cümbüşü yaşayabiliriz, gardınızı alın!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ