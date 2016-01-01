TULUMLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

TREND 3 gün önce Dilruba Karaköse

Yaz modasının en tarz ve kombinlemesi kolay parçası tulumlar, farklı formlarıyla her dolapta olması gerek bir parça.

Sıcak havalarda en çok istediğimiz şey, hafif dokusuyla bizi terletmeyecek ve kombinlemesi zor olmayan parçalar giymek. Hele de işin içine biraz da tarz bir duruş eklenirse tadından yenmez. İşte bu tarife uyum sağlayabilecek en güzel şey elbiselere rakip olarak karşımıza çıkan tulumlar. Üstüme ne giyeceğim derdi olmadan, tek bir parçayla bizi büyük bir çıkmazdan kurtarıyorlar. Kısa ya da uzun formlarını tercih etmek ise tamamen sizin zevkinize kalmış. Tulumların sade duruşunu bir üst kademeye çıkarmak isterseniz de seçeneğiniz cool aksesuarlar size çok yardımcı olacak.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE