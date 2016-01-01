TRENDALERT: OVERSIZED CEKETLER

TREND 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Şık ve cool görünmek her zaman rahatsız kıyafetlerin içerisinde iki büklüm olmak demek değil!

Moda ara sıra yaptığı hoş sürprizlerle, rahat şıklığı sevenlerin imdadına yetişiyor. Soğuk günlerin kapıda olduğu aşikar. O günleri sıcacık bir battaniyeye sarılarak geçirmeyi isteyenler için bir haberimiz var; oversized ceketler sezonun trendi!

Genellikle erkeklerin üzerinde görmeye alışık olduğumuz bol kesim oversized ceketlere kadınlar olarak bu sezon da el koyduk. Erkek görünümünden esinlenerek hazırlanan bu ceketlerin farklı formalarını bulmak da oldukça mümkün. Pastel ya da koyu tonlarda karşımıza çıkan, özellikle yün, tüvit ve camel kumaşlarıyla tasarlanmış ceketler, ufacık bir dikkat gösterildiği takdirde her şeyle kombinlenebilir. Ceketlerin maskülen tarzını korumak isteyenler, gömleklerle ya da kumaş pantolonlarla, feminen bir tavır yakalamak isteyenler de eteklerle, jeanlerle ya da dar kesim bluzlerle kombinlerini oluşturabilir.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ