TREND ALARMI

TREND 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Bahar günleri yaklaşırken kendinize bir adet takım elbise almaya ne dersiniz?

Stil ve alışveriş arkadaşınız ALL olarak, İlkbahar/Yaz trendlerine dair yakaladığımız ip uçlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu kez gündemimizde yazı simgleyen “şort” var! Kış mevsiminde hasret kaldığımız şortlar, baharı en güçlü haliyle karşılamaya hazırlanıyor. Ancak onları bu kez alıştığımız gibi jean halleriyle değil, blazer formlu cekelerle takımlanmış bir şekilde göreceğiz. Suit severleri heyecanlandıran bu trend Louis Vuitton, Versace, Dior, Dolce & Gabbanna ve daha nice dünya devinin İlkbahar 2018 koleksiyonlarında yerlerini aldı. Siz de kendinizi şortların bahar çıkartmasına hazırlasanız iyi edersiniz!

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