TREND ALARMI: FİLE ÇANTA

TREND 22 saat önce Dilruba Karaköse

Eskilerin pazar filesi, yenilerin it bag'i...

Eskilerin unutulmaya yavaş yavaş yüz tutan parçaları, farklı versiyonlarıyla günümüz modasının bir parçası olma konusunda son derece kararlı. Bu sefer sırada pazar fileleri var. Muhtemelen hayal meyal de olsa anneannelerimizden hatırladığımız, plastik torbalarından hiç yaygın olmadığı zamanlarda pazar alışverişi yaparken kullandıkları bu fileler, şimdilerde “It Bag” olarak moda tutkunlarının en sevdiği parça haline gelmiş durumda.

Sıcak havaların iç açan kombinlerine, farklı renkleriyle mükemmel derecede uyum sağlamasıyla birlikte, en çok deniz ve havuz kaçamaklarının demirbaşı olma yolunda ilerliyor file çantalar. Kullanım alanı bununla sınırlı değil elbette. Moda blogger’larının radarına girmesiyle sokak stiline de adapte edilip, değişik dokunuşları sevenlerin yeni favorisi olmaya da adaylar.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE