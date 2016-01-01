TREND ALARMI: DENİZ YATAKLARI

TREND 9 saat önce

Bu yaz plajlarda havanızı söndürmek istemiyorsanız, yatakları pompalayın!

Geçtiğimiz yaz aylarında havuzlarda görmeye başladığımız şişme kuğulu deniz yatakları, bu yaz çoğalan modelleri ve büyüyen ebatlarıyla trend alarmı verdi ve plajlara indi. Ananas, karpuz, donut, dondurma, mercan, unicorn ve birçok modeliyle bu yaz plaj modasına damga vurmaya hazırlanan deniz yatakları, tatil anlayışınızı değiştirmeye başlıyor. Artık Instagram’ınız, yaz konseptli sosis bacak fotoğrafları yerine dev deniz yastıklı fotoğraflarla dolacak. Benden söylemesi.

YAZI ELİF SEKBAN