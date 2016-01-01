TRANSPARAN TASARIMLAR

TREND 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Transparan tasarımlar bu yazın hitleri arasında!

Stil arkadaşınız ALL olarak her zaman bir sonraki büyük trende dair ip uçları veriyoruz. Bugün ise sıcak havalarda rahatlıkla tercih edebileceğiniz elagan ve oldukça şık bir tasarımı konuk aldık; Transparan parçalar! Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen transparan ya da şeffaf tasarımlar, koca bir gardırobu dolduracak kadar fazla desek mübalağa etmiş olmayız.

Ayakkabıdan çantaya, elbiseden, şapkaya hatta pantolona kadar birçok parçanın transparan versiyonlarına şahitlik ettik. Ancak bu yaz Monako prensesi, dünyaca ünlü ikon Grace Kelly’i anma vakti diyebiliriz. Çünkü Kelly’nin üzerinde gördüğümüz transparan gömlekler ve elbiseler bu yazın trendleri arasına girmeyi başardı. Yaz aylarında romantik bir görünüm elde etmek ve zamansızlık timsali bir kaç parça ile stilinizi konuşturmak istiyorsanız transparan tasarımlar tam da ihtiyacınız olan şey. O halde gelin, transparan parçalar nasıl kombinlenmiş hep birlikte göz atalım.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ