TERCİH SEBEBİ TERLİKLER

TREND 2 gün önce

Yaz aylarının ihtiyacı terlikler, ihtiyaç olmaktan çıkıyor, tercih sebebi oluyor.

2017 Yaz sezonuna damga vuran el emeği dokumalar, şapkalarla başlayıp, çantalara derken şimdi de ayaklara sıçrayarak terlik anlayışınızı alt üst etmeye geliyor.

Rahatlığıyla sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi haline gelen terlikler, artık hem ihtiyaç olmakla hem de plaj sınırlarında kalmakla vedalaşıyor. Öyle ki, sokak modası ve davetlere de adımını atan terlikler, her geçen gün daha şık bir görünümle karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz 2016 Yaz sezonuna kadar giy-çık rahatlığındaki terlikler, bu sezon birçok markada bulabileceğiniz topuklu, düz, renk ve çeşitli model seçenekleriyle siz nereye giderseniz şıklığı ayağınıza getiriyor.

YAZI ELİF SEKBAN