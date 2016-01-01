TATİL BAVULLARININ YENİ ÜYESİ

TREND 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Kemerli mayo ve bikiniler yazın trendleri arasına girmeyi başardı!

Stil sahibi bütün kadınlar yazlık alışverişlerinde kendilerine en çok yakışan ve trend olan parçaları aradı. Hayalindeki mayo ya da bikiniye kavuşan da oldu henüz kavuşamayan da. Siz aradığını bulamayanlar grubundaysanız hiç üzülmeyin, zira daha yolun başındayız!

Her yıl tatil sezonuyla birlikte plajların şıklık yarışı da kendisini göstermeye başlıyor. Bu yazın hit parçası ise kemerli mayolar ve bikiniler oldu. Dünyaca ünlü ikonik filmlerden aşina olduğumuz yüksek bel kemerler, artık yaz modasının en büyük ilham kaynaklarından biri. Son zamanlarda Instagram keşfetlerinizi kurcaladıysanız mutlakla onlarla karşılaşmışsınızdır ancak stil arkadaşınız ALL olarak ufak bir araştırma içerisinde girdik ve sizler için bir derleme yaptık. Ne dersiniz? Bu parçalar tatil bavullarındaki yerini almayı hak etmiyor mu sizce de?

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ