TARAFINI SEÇ!

TREND 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Sıradışı trendin başrol oyuncusu değişti!

Geçtiğimiz aylarda, 2018 yılında yükselişe geçmesini beklediğimiz ve açık ayakkabılar ile renkli çorapları buluşturan “muzur” bir trendden bahsetmiştik. Moda dünyasına dahil olduktan sonra beğenileri ve eleştirileri bir arada toplamaya başlayan renkli bu sıra dışı trendde, önemli bir gelişme yaşandı. Söz konusu trendin baş rolünde artık renkli çoraplar değil, “beyaz sporcu çorapları” oynuyor. Sneaker’larla ve açık ayakkabılarla gördüğümüz bembeyaz çoraplar, cool görüntüsüyle stil sahibi kadınların radarına girmeye çoktan başladı. Dünyaca ünlü markaların defilelerinden sokaklara taşınan bu yeni tavır, önümüzdeki günlerde daha çok karşımıza çıkacak! Peki sen en çok hangisini sevdin?

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