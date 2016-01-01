STILETTOLARIN TAHTI SALLANIYOR!

TREND 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Fonksiyon sahibi, şık ve konforlu...

Zarafetin ve şıklığın değişmez temsilcisi stilettoları tüm kadınlar çok seviyor. Stil görüntüsü ve feminen tavrıyla gönüllerimizde taht kuran bu ayakkabılar, uzun yıllardır modanın da gözdesi. Ancak stilettoların konfordan uzak oluşu da bir gerçek. Şık görünüm verebilmek adına girilen zahmete değmiyor mu diye sorduğunuzu duyar gibiyiz? Elbette değiyor fakat bizim sizlere başka bir önerimiz daha var. Katıldığınız davetlerde, kutlamalarda yahut ofiste, sizi yarı yolda bırakmayacak, stiletto kadar şık, sneaker kadar konforlu bir ayakkabı hayal edin. Alçalan topuklarla birlikte gelen, birbirinden güzel tasarımlara sahip onlarca ayakkabı modeli sizi şıklık yarışının galibi yapabilir. O halde gelin fonksiyon ve karakter sahibi bu ayakkabılara şöyle bir göz atalım.

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