SPORDRİLLERDE İKİNCİ PERDE

TREND 10 saat önce Dilara Yilmaz

2017 yazının çılgın trendi spordrilleri hatırladınız mı? Spordriller 2018’e bambaşka şekilde geliyor.

Yazın size hem rahat hem de havalı bir ayakkabıdan bahsetmiştik. Spordril ismini verdiğimiz spor ayakkabı ve espadril karışımı bu yeni hibrit ayakkabı 2018 yılında yepyeni bir görünüme bürünüyor. Bu yıl sansasyon yaratan Balenciaga’nın çorap spor ayakkabıları herkesin favorisi haline geldi. Vetements, Prada gibi ünlü markalarında radarına giren bu trendden spordrillerde nasibini aldı. Ünlü New York merkezli marka Alexander Wang İlkbahar-Yaz koleksiyonu için çorap spordrillerini satışa sundu. Üstü çorap altı jut hasır taban olan bu ayakkabıların bağcıklı versiyonları da mevcut. Hız kesmeden bu çorap trendi yaz aylarında da spordriller ile devam edecek gibi duruyor.

YAZI DİLARA YILMAZ