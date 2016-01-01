ŞORT MU PANTOLON MU?

TREND 9 saat önce Dilruba Karaköse

Yeni trendimiz “Demi-Denim” ile ortak bir paydada buluşuyoruz.

Serin havalarda mutlaka ne giyeceğiniz konusunda kararsız kalmışsınızdır. İnce giyseniz üşütür, biraz kalın giyseniz terletir… Pantolon mu yoksa şort mu giymeniz gerekir tam cevabını bulamazsınız. İşte sanki bu anlara cevap verircesine bir trend çıkıyor ortaya son zamanlarda:

“Demi-Denim”…

Ukraynalı tasarımcı Ksenia Shnaider’ın yaratıcı zekasının bir ürünü olan bu pantolonlar, arkadan bakıldığında öyleymiş gibi gözükse de, ön taraftan bakıldığında durum biraz farklı. Jean üstüne şort giymişçesine bir havayla bizi buluşturan demi-denimler 2017’nin en çılgın trendi olmak için adını altın harflerle yazdırıyor sanki.

Üst tarafı bermuda şortlarını andıran bir şekilde bolken, alt tarafı ise daha dar bir biçimde inerek pantolon görevini tamamlıyor. Podyumların vazgeçilmezi Gigi Hadid’in de günlük tarzının bir parçası olmasıyla konumunu üst seviyelere çıkarıp, moda dünyasına kendini bir şekilde kabul ettirdiğini görüyoruz demi-denimlerin.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE