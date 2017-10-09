SONBAHARIN NEŞESİ: YAĞMUR ÇİZMELERİ!

TREND 11 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Yağmur çizmeleri ile sonbaharın tadını çıkarmanın tam sırası!

Rahat spor ayakkabılar ve şık sandaletlerle vedalaşmanın vakti geldi. Evet, biraz zorlanacağınız ancak soğuk havalara neşe katacak yağmur çizmeleri en büyük destekçimiz.

Sezonun hit parçaları arasında yer alan deri ceketler ve jeanleri yağmur çizmeleri ile kullanmaya bayılacaksınız. Üstelik farklı renkteki çoraplarınızı dolaptan çıkarmanın tam vakti, yağmur çizmelerinin en yakın dostu onlar. Hem sıcacık ayaklardan daha mutlu edici ne olabilir ki?

Hem şık hem rahat olamayacağımızı kim söyledi? Kış sezonunun vazgeçilmezi tayt-tunik ikilisi yağmur çizmeleri ile sizlere rahat bir şıklık sunuyor.

Sezonun her daim favorisi olan trençkotlarınızı da renkli yağmur çizmeleriniz ile kullanabilir, sonbaharınızı şık bir sokak stili ile geçirebilirsiniz.

2017/2018 sezonunun favori rengi kırmızıyı yağmur çizmelerinde kullanmaya ne dersiniz? Birazcık cesaretle gri bulutlara meydan okuyun.

Durun! Havalar soğudu diye mini eteklerimizden vazgeçecek değiliz ya! Kalın çoraplar ve yağmur çizmeleriniz yağmurlu havalarda da yanınızda.

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