SONBAHARIN 4 JOKER ŞAPKA MODELİ

TREND 20 saat önce Ezgi Şuekinci

Sezonun joker parçalarından olan midi etekler, jeanler ya da denim ve deri ceketler şöyle dursun, biz size başka bir jokerden bahsedelim; Şapkalar!

Sonbaharda vazgeçemediğimiz ve çok sık tercih ettiğimiz modern stilin temsilcisi şapkalar, reyonlardaki yerini almaya başladı. Podyumlardan sokaklara taşınan sonbahar trendi şapkalar, maskülen, feminen ya da spor şıklığın da sağlayıcısı olmalarıyla ün salıyor ve gardıroplarımızı da ele geçiriyor. Fötr, melon, beret, örgü farketmeksizin stilinizi tamamlamaya niyetli bu aksesuarlar, sizi hem soğuyan havalardan koruyacak, hem de harika kombinler oluşturmanıza destek verecek.

İşte sizler için derlediğimiz sonbahar trendi joker şapkalar!

Fötr Şapkalar

Oldukça maskülen olmalarıyla bilinen fötr şapkalar neredeyse her sezon trend. Kalın kumaştan yapılan ve birçok formu olan bu şapkaları kullanmak için extra bir çaba da gerekmiyor. Yüzünüze uygun büyüklükte olan tüm fötr şapkalar tercih listenize dahil olabilir!

Beyzbol Şapkaları

Yıllarca spor müsabakalarında boy gösterdikten sonra modaya da el atan beyzbol şapkalar, tasarımcıların sıklıkla eğilim gösterdiği aksesuarlardan biri. Alt kültürün de sembollerinden biri olan bu şapkaları, dilediğiniz tüm parçalarla kombinleyebilirsiniz.

Kırmızı Bereler

2017-18 Sonbahar/Kış sezonunun en trend rengi “kırmızı”nın cesareti şapkalara da yansıdı ve stiller kırmızılandı. Baştan aşağı kırmızı giyinmek modasının daimi üyelerinden birisi de şapkalar oldu.

Deri Şapkalar

Birkaç sezon önce Rihanna’nın kullandığı deri şapkalar hala popüleritesini koruyor. Farklı renklerde karşımıza çıkan bu şapkalar, denimlerle kombinlendiğinde harika görünümler elde edilebiliyor.

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