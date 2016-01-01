SONBAHAR TRENDİ TÜY DETAYLARI

TREND 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Kombininize eşlik edecek tüylü parçalar, bambaşka stillere ulaşmanızı sağlayacak.

2017 yılını birkaç ay sonra uğurlayacağız ancak moda dur durak bilmiyor ve bize yeni trendlerini sunmaya devam ediyor. Sonbahar gardırobumuz, özgün stiller oluşturabilmemiz için onlarca seçenekle doldu taştı. Oversize ceketler, kimonolar, çiçekli tasarımlar, denimler derken birçok yeni trendle karşı karşıya kaldık. O trendlere bir yenisini daha ekliyor ve sizi kabarık tüylerle tanıştırıyoruz.

Moda haftalarında sıklıkla karşımıza çıkan tüyler, sonbaharın vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Çok sayıda ünlü markanın koleksiyonlarında bulunan tüylü montlara, eteklere, elbiselere ya da ayakkabılara hayır demek pek mümkün olmuyor. Kombini sıkıcı ve göz yorucu bir hale getirmeden kullanılacak olan tüy detaylı parçalar, sonbahar şıklığını yakalamanız adına en büyük yardımcınız oluyor.

Cesur ya da daha sakin renklerde tasarlanan tüy detayları, karşımıza sadece kıyafetlerde ve aksesuarlarda çıkmıyor. Özellikle manşetlerde, etek uçlarında ya da jeanlerin paçalarında oldukça sık kullanılan tüyler, lüks görünümün de anahtarı gibi duruyor. Ayrıca bu parçalar, sokak modasına uygun olduğu kadar, kokteyllere, akşam yemeklerine ve davetlere de ayak uydurabiliyor.

İşte hem şık hem de sportif kombinlerde kullanabileceğiniz tüy detaylı parçalar!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ