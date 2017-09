SOKAK MODASININ YENİ HAVALISI

TREND 12 saat önce Dilara Yilmaz

2017 sonbahar/kış sezonunun 90’lar etkisi gazeteci çocuk şapkasıyla daha da etkisini gösteriyor.

90’lar da envai çeşit kumaştan herkesin kafasında gördüğümüz İngiliz gazeteci çocuk şapkasını hafızalarımıza kazınmıştır. Hani Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı” şarkısının klibinde gördüğümüz o kasket şapka… Kendall Jenner, Bella Hadid gibi it girl’lerin 90’ların her trendini sokak modasını taşımasıyla İngiliz gazeteci çocuk şapkası da bu kervana katılmış oldu. Hazır giyim markaları koleksiyonlarında da bu yeni it aksesuara yer verdi. Sonbahar alışverişinize eklemeniz için en beğendiklerimizi derledik.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ