SOKAK MODASI ONU ÇOK SEVİYOR

Kış aylarının en iddialı ayakkabı modellerinden dizüstü çizmeler, bu sezon da popüleritesini koruyor!

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte, yeni kombin fikirleri üretmeye başlıyoruz. Hatta hem soğuktan korunabilmek hem de tarzımızdan ödün vermeden giyinebilmek, şu günlerin en büyük arzusu olabilir. Dizüstü çizmeler ise kuşkusuz moda sahnesinin önemli ve popüler parçalarından biri. Kış aylarında sıklıkla tercih edilen ve feminen bir tavır yakalamak isteyen her kadının yakın markajında olan bu çizmeler, sezonun trendleri arasında yine kendisine yer buldu. Güçlü bir görünümün temel kodlarından biri olarak bildiğimiz dizüstü çizmelere bambaşka bir eğilim gösteren tasarımcılar, her sezon yeni bir modeli modaya kazandırıyor. Böylelikle, her tarza uygun çizme modelleri kolay ulaşılabilir hale getiriliyor. Eteklerle, elbiselerle, kazaklarla, ceketlerle ya da pantolonlarla kombinlemek konusunda tereddüt gerektirmeyen dizüstü çizmelerin dikkat edilmesi gereken tek noktası, vücut proporsiyonuna uygun olması. Sizi sezonun en şık kadını yapabilecek olan sokak modasının daimi gözdesine mutlaka şans vermelisiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ