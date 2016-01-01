SLOGAN TRENDİNİN HAKİMİYETİ

TREND 1 gün önce

Slogan baskılı tişörtler, çantalar, telefon kapları derken şimdi sıra mayolarda.

Geçtiğimiz sezon tişörtlerdeki hakimiyetini konuştuğumuz slogan trendi, yaz sezonuna da ayak uydurdu. Bu yıl bikinilerden mayolara geçiş yapan kadınlar ya düz ve sade tasarımlar tercih ediyor ya da slogan baskılı olanlarını. Grace Hartzel’den Ellie Goulding’e, Bella Hadid’ten Hailey Baldwin’e kadar bir çok yıldızın öncülüğünü yaptığı slogan mayoların hakimiyetinin daha başında olduğumuz aşikar.

YAZI YUNUS BAŞARAN