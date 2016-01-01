TREND

SLOGAN TRENDİNİN HAKİMİYETİ

Slogan baskılı tişörtler, çantalar, telefon kapları derken şimdi sıra mayolarda.

Geçtiğimiz sezon tişörtlerdeki hakimiyetini konuştuğumuz slogan trendi, yaz sezonuna da ayak uydurdu. Bu yıl bikinilerden mayolara geçiş yapan kadınlar ya düz ve sade tasarımlar tercih ediyor ya da slogan baskılı olanlarını. Grace Hartzel’den Ellie Goulding’e, Bella Hadid’ten Hailey Baldwin’e kadar bir çok yıldızın öncülüğünü yaptığı slogan mayoların hakimiyetinin daha başında olduğumuz aşikar.

Grace Hartzel

Hailey Baldwin

Kim Kardashian West

 

Ana Beatriz Barros

Bella Hadid

Damaris Goddrie

Ellie Goulding

Hailey Baldwin

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