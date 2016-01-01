SİZİN HALA KİMONONUZ YOK MU?

TREND 3 saat önce

Zara’nın Kimono model elbiseleri, 2017 yazında oldukça popüler…

Zara, Mart ayından bu yana 12 ipeksi baskılı, kimono modeli çıkardı. Bornoza benzeyen bir kıyafet modeli ilginizi pek çekmez gibi algılansa da, pratikliği ve şıklığı ile dikkatleri çeken kimono, 2017 yılında Instagram’da da beğeni toplayan eğilimlerden biri oldu.. Zara çalışanı ve moda editörü Lauren Eggertsen “Kimonolar bu yıl büyük bir trend haline geldi ve hiç şaşırmadım. Çünkü bir tişört, kot pantolon veya elbise gibi giyilebilir. Herkes en az çabayla kendisini tarz hissettiren kıyafetleri sever ve kimono bunu başarıyor.” Diyerek bu trende olan güvenlerini sağlayıp, çığ gibi büyüyeceğinin sinyallerini verdi.

YAZI HÜSEYİN EREN