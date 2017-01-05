SİYAH KURDELA, KIRMIZI HALIDA YÜKSELİŞTE

TREND 28 dakika önce

İlkokul yıllarımızın vazgeçilmez aksesuarı siyah kurdela, moda dünyasına iddialı bir dönüş yapıyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 74. Altın Küre Ödülleri’nin etkisi hala devam ediyor. Özellikle de kırmızı halı trendleriyle… Aralarından en çok konuşulan da Sienna Miller’ın 1 pound değerindeki siyah saç kurdelası oldu. Tarihte kırmızı halıda tercih edilen en ulaşılabilir fiyatla parça olma özelliğini taşıyan bu siyah kurdelanın başka bir versiyonunu ise Michelle Williams choker olarak kullandı.

2014 İlkbahar/Yaz sezonuyla moda dünyasına iddialı bir dönüş yapan bu süre zarfında inişli-çıkışlı günleri olan siyah kurdela, 2017’nin en çok konuşulan aksesuarları listesindeki yerini alıyor. 50’li yıllarda Brigitte Bardot sayesinde moda dünyasına giriş yapan ilkokul yıllarında vazgeçemediğimiz bu aksesuar önce Leandra Medina, Pandora Sykes gibi stil ikonların Instagram’ında karşımız çıktı. Daha sonra ise 2017 İlkbahar/Yaz sezonundan podyumlarda. Erdem’den Monique Lhuillier’ye birçok tasarımcı bu klasik görünüme farklı yorumlar katarken Chanel’in Ritz Paris’te gerçekleştirdiği Metier’s d’Art defilesinde popülarite konusunda zirveye ulaştı.