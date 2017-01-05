SHROBING TRENDİ DE NEDİR?

TREND 19 saat önce

Hazır olun omuzları düşürüyoruz

Şimdi biraz geriye, Balenciaga’nın 2016 Sonbahar-Kış defilesinde tüm dikkatleri çeken bir parçaya gidelim. Omuzları düşük, kırmızı şişme montu hatırlayanınız var mı? Günlük hayatta pek kullanılamayacak gibi dursa da defilede parlamayı başarmıştı.

Ama bir dakika. Bunun bir trend haline dönüşmesine kim engel olabilirdi ki? Sokak modasında da yerini alan ve sahip olduğunuz montların omuzlarını düşürerek giyme trendi, aslına bakılırsa pek pratik görünmüyor. Ama kimse modanın pratik olması gerektiğini de söylemedi. İşin en güzel tarafı ise dolabınızda yer alan herhangi bir parçayla bu trendi sağlıyor olabilmek.

Çapraz ya da elinizde taşıyacağınız küçük çantalarla çok daha uyumlu ve rahat olabilecek “Shrobing” trendi, oldukça farklı bir tarz ortaya çıkarırken, ilham alabileceğiniz görseller sizleri bekliyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE