SEZONUN TRENDİ KIŞLIK TULUMLAR

TREND 5 saat önce Ezgi Şuekinci

Şık bir görünüm, sonsuz bir konfor...

Tulum denilince akla ilk gelen salopet tarzı modeller oluyor fakat tulum modası sanıldığı kadar basit ve klişe tasarımlardan oluşmuyor. Bir elbise kadar şık ve feminen görünebilen aynı zamanda sonsuz bir konforu da vadeden tulumlar, bu kış çok giyilecek. 90’lı yıllarda sıklıkla kullanılan denim tulumlardan, tüvitlere ve derilere kadar bir çok modeli bulunan, modern görünümlü nostaljik parçalara göz atmanızı, hatta birkaç tane edinmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü sezonda öne çıkan oversized kazaklar, maskülen tavırlı blazer ceketler, combat botlar ve fransız stili bereler, bu tulumlara oldukça yakışıyor. Biraz ilham istiyorsanız, sokak görünümlerinden derlediğimiz zengin galerimize göz atabilirsiniz.

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