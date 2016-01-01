SEZONUN IT PARÇASI EKOSE CEKETLER!

TREND 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Modern şehirli kadının öncelikli tercihi; ekose blazer ceketler!

Tasarımcılar, eski ile yeniyi buluşturma başarısına bir yenisini daha ekledi; ekose blazer ceketler. Son dönemlerde ünlü markaların koleksiyonlarında ağırlık verdiği ekose desenli ceketler, bu sezon da kendisini göstermeyi başardı ve sezonun it’leri arasına en üst sıralardan dahil oldu. Klasik ceketlerin tahtını sallandırmaya devam eden ekose blazer ceketlerin onlarca farklı desen, renk ve formu var. “Smart casual” diye adlandırdığımız akımın en önemli parçalarından olan ve özellikle çalışan kadınların radarında bulunan sezonun kilit parçası bu ceketler, sade kombinleri dahi dikkat çekici hale getirmek konusunda da uzman. Skinny jeanler, yüksek tabanlı botlar ve balıkçı yaka kazaklar gibi aklınıza gelebilecek tüm parçalarla hiç zorlanmadan kombinleyebileceğiniz ekose desenli blazer ceketler, sonbahar-kış sezonunu ele geçirecek bizden demesi!

Modanın geçmişten beslendiği konusunda hepimiz hemfikir olduğumuza göre; o halde gelin 80’ler esintili ekose ceketlerin modern görünümlerine şöyle bir göz atalım.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ