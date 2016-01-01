RIHANNA’NIN EŞARP TUTKUSU

TREND 6 saat önce Yunus Başaran

Trend belirleyenimiz Rihanna'nın eşarp tutkusunu biliyor muydunuz?

Şu anda yeni albümü için stüdyoya kapanan, hali hazırda Puma Fenty için de yoğun bir tempoda çalışan Rihanna’nın eşarp tutkusunu, tercih ettiği cesur kıyafetleri sebebiyle gözden kaçırmış olabilirsiniz. Kendisi sıkı bir eşarp hayranı ve sıklıkla bunu göstermeye de önem veriyor.

En son DJ Khaled ile gerçekleşen düetin video klibinde kendisini bandanamsı eşarp bağlama şekliyle gördüğünüz zaman, hepimiz içimizden, “bu kadın n’aparsa yapsın yakışıyor” demedik mi?

Geçtiğimiz yıllarda hızla artan Athleisure trendinin öncüsü kim bilinmez ama, en iyi temsil edenlerin başında geliyor Rihanna. Spor bir kasket ve üstüne eşarp kullanımı… Siz dener miydiniz?

Asi bir Hip-Hop şarkıcısı olduğunu göstermekten geri kalmayıp, tatlı bir kız görünümünü de nasıl korur, Rihanna’dan ders alarak öğrendik!

Arap ülkelerinde de oldukça sevilen Barbados’lu şarkıcı, sık sık Dubai’ye gelerek alışveriş yapıyor. Bu eşarp bağlama şekli kültürümüze de oldukça yakın ve gayet yakışmış.

2014 yılının yaz ayları yeterince sıcak değilmiş gibi CFDA ödüllerine damgasını vurduğu , Adam Selman’ın tasarımı bu transparan elbise ile gecenin sıcaklığını yükselten Rihanna, üzerinde 230.000 Swarovski kristal taşıyordu. Başındaki eşarp ise elbisesine uyabilecek en mükemmel aksesuar olarak moda tarihine damga vurdu.

YAZI YUNUS BAŞARAN