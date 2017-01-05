RENKLERDE CESARET ZAMANI

TREND 20 saat önce

Renk skalasının en can alıcı, gösterişli ve cesur renkleri podyumları hakimiyeti altına alıyor.

2017 İlkbahar-Yaz sezonunda konfor alanınızdan biraz dışarı çıkarak renk skalasının en canlı tonlarını gardırobunuza sokmaya ne dersiniz? Sıcak yaz aylarına genellikle hakim olan pastel tonlar bu yıl ufak bir değişiklik yaparak daha canlı hatta neon tonlarla karşımıza çıkıyor. Üstelik sezonu tek bir renkle tanımlamak mümkün değil. Her ne kadar pembe ile sarı ‘yeni siyah’ olarak karşımıza çıkıyor olsa da; mavi, kırızı, yeşil gibi birçok rengin göz alıcı tonları da koleksiyonlarda hakimiyet kuruyor. Bu nedenle 2017 İlkbahar-Yaz sezonu için ‘hayatımıza renk katma’ mevsimi diyebiliriz.

Gucci’nin ışıltılar içindeki kaleydoskop etkisi, Prada ve Miu Miu’da 90’lardan ilham alan XXL şapkalar, Marc Jacobs’ta 80’lerin disko günlerini anımsatan neon rüzgarları, Max Mara’nın kırmızı, Jason Wu’nun yeşil, Bottega Veneta’nın ise mavi tutkusu 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda canlı renklere dair öne çıkan detaylardan sadece birkaçı. Eğer bu trendin bir parçası olmak istiyorsanız hafta boyunca ALL dijital dünyasını takip edin. Canlı renklere dair özel kullanım rehberleri, en yeni ürün seçenekleri ve sokak modasından görüntüler sizlerle olacak.