RENGARENK TREND

TREND 2 saat önce Dilruba Karaköse

Defileleri ve sokak modasını etkisi altına alan “gökkuşağı etkisi”...

Kıyafet tercihlerinde çoğunlukla, risksiz olduğu için tek renk kullanmaya ya da siyahlara yöneliriz. Çünkü birden fazla tonu birbiriyle kullanmak göz korkutur. Ancak yeni trendle birlikte cesurca renklere kucak açabilirsiniz. 2018 İlkbahar/Yaz sezonunda yüksek modanın önemli markalarının da yer verdiği gökkuşağı etkisi, elbette sokak modasını da bu doğrultuda ele geçirdi. Sadece kıyafetlerde değil aksesuarlarda da hüküm suren bu trend için ihtiyacınız olan biraz ilham kaynağıysa, galerimize mutlaka göz atın!

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE