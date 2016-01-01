RAHATLIĞIN TİMSALİ!

TREND 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Konforlu şıklığın adı; oversized sweatshirt’ler!

Kış aylarında hepimizin favori parçalarından birisi kuşkusuz sweatshirt’ler. Konforlu ve spor-şık görünümleriyle gönüllerimizde taht kuran bu nadide parçayı giyinmek için en güzel günlerdeyiz. Ancak gelin bu kez bir değişiklik yapalım ve son yıllarda moda dünyasını dalgalandıran oversized sweatshirt’leri elbise gibi giyinelim. Bu düşünce başta biraz ilginç gelebilir ancak hazırladığımız galeriye göz atarsanız, önerimizin haklılığını anlayacaksınız. Çekinmeden rahatlığın timsali diyebileceğimiz bu sweatshirtleri, uzun çizmelerle, botlarla ya da sneaker’larla istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Zahmetsiz bir stil elde etmek istiyorsanız, hemen birkaç tane oversized boyutta sweatshirt edinin ve konforlu şıklığın tadını çıkarın!

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