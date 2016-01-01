RAF SIMONS’IN ÖNGÖRÜSÜ

TREND 1 saat önce Ezgi Şuekinci

Plastik çantalar, defilelerden sokaklara taşındı!

Geçtiğimiz yıl moda dünyasında hasır çantaların sözü geçiyordu. Bu yıl ise durum değişti ve hasır çantaların yerini şeffaf plastik çantalar aldı. Pembe, mavi, yeşil ya da renksiz olarak defilelerden sokakalara taşınan plastik çantalar, ilkbahar/yaz yeni sezonu karşılamaya hazırlanırken radarımıza takıldı. Biz de onların hakkında biraz araştırma yaptık ve detayları sizler için derledik.

Aslına bakarsanız bu çantaların yaratıcısı, özgün tasarımlara sahip olduğunu bildiğimiz Raf Simaons’dan başkası değil. Çünkü her şey ünlü tasarımcının Jin Sander’deki İlkbahar/Yaz 2011 koleksiyonunda tanıttığı “şeffaf turuncu çanta” ile başladı. 135 $ değerindeki bu çanta, blogger’lar, moda siteleri ve moda severler tarafından “Anti-It Bag” yani “zamansız” bir parça olarak karşılandı. Nitekim öyle oldu… Çanta beğenileri topladıkça yıldızları arttı ve ömrü uzadı. Raf’ın takdire şayan öngörüsü, 2018 yılında kendisini gösterdi ve plastik çantalar modaya hızlı ve güçlü bir giriş yaptı. Önümüzdeki günlere damgasını vuracak bu ikonik çantaları ıskalamayın deriz!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ