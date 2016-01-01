TREND 6 saat önce Dilara Yilmaz

Sezonun en büyük iki trendinin kapışmasını bir de ünlülerin üzerinde görelim..

2017/2018 sonbahar-kış sezonu koleksiyonları görücüye çıktığı zaman moda severlerin alacakları iki ürün çok belliydi. Puffer montlar ve Shearling ceketler resmen gardıroplarımızı ele geçirecekti ve öyle de oldu. Hızlı moda markalarının hemen koleksiyonlarında yer verdiği ve anında yok satan bu iki model montu hepimiz çok sevdik. Gerek her kombine uymaları gerek kullanımı rahat olmasından dolayı hayatımızı tekrardan ele geçiren bu mantoları ünlüler de stillerine uydurdular. Sizler için ünlülerin en beğendiğimiz Puffer vs. Shearling kombinlerini derledik.

Bella Hadid

Cara Delevingne

Dakota Johnson

Gigi Hadid

Karlie Kloss

Kendall Jenner

Olivia Palermo

Rihanna

Rita Ora

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ