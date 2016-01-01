PEMBE MODASI HALA CANLI: MILLENNIAL PINK

TREND 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Pembenin her tonunu seviyoruz ama milenyum pembesi çok başka!

Neredeyse her sezon trendleri yakalayan pembe rengi bu sonbaharda da canlılığını koruyor ve bizleri yepyeni bir tonu ile tanıştırıyor; milenyum pembesi! Pudra tonlarını andıran bu renk moda haftalarına da konuk oldu ve henüz kendisinden vazgeçmeye hazır olmayan ünlü tasarımcıların koleksiyonlarında kendisine yer buldu. Son olarak Milan moda haftasında, Prada, Versace, Sara Battaglia gibi ünlü markaların defileleri ile karşımıza çıkan milenyum pembesi, popüleritesini giderek artıracak gibi duruyor.

Pembe, hakim olması zor bir renk olabilir ancak dikkatli yapılan kombinler sorunu ortadan kaldıracaktır ve sizin için şıklığın kapılarını ardına dek açacaktır. Dengeli renk eşleşmeleri ve birazcık cesaret ile yapacağınız pembe kombinler ile sonbaharı oldukça şık geçirebilir hatta tarzınızı kış aylarına da taşıyabilirsiniz. Masumiyetin simgesi, feminizmin temsilcisi pembeler, serinleyen sonbahara bir atıfta bulunuyor ve içimizi ısıtıyor. O halde harekete geçin! Çünkü milenyum pembesi pantolonlar, etekler, oversized kazaklar, ceketler ya da çeşitli aksesuarlar kombinlenmek için sizleri bekliyor olacak. Biraz ilham mı? Galerimiz aşağıda!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ