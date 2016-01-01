MULES TERLİKLER ŞAŞIRTIYOR

TREND 14 saat önce Ezgi Şuekinci

İlkbahar/yaz sezonunda farkınızı ortaya koyun; mules terlikleri radarınız alın!

Bahar ayları geldiğinde ilgi odağımız genellikle spor ayakkabıları ya da sandaletler oluyor. Isınan havaların bizi onlara yakınlaştırıyor olması tabii ki olağan bir durum ancak baharı temsil eden başka moda parçaları da yok değil. Herkesin sneaker’ları ya da sandaletleri tercih ettiği sezonda bir değişiklik yapıp, konforunuzu ve şıklığınızı zedelemeden farkınızı ortaya koymak ister misiniz? O halde ufak sırrımızı açıklıyoruz; Mules Terlikler! Düşük topuklu, fonksiyonel ve kolay kombinlenebilen mules terlikler sezonun trendleri arasında kendisine güzel bir yer buldu. Kot pantolonlarınızla, etek ya da elbiselerinizle gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Mules’ların, çok yönlü tavrı sizi oldukça şaşırtacak. İşte birkaç örnek!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ