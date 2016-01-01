MOM JEAN’LER OFİSTE

TREND 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Ofis stili yaratırken rahatlığından ödün vermek istemeyenler buraya!

Kadınlar olarak ofiste şık ve bakımlı görünmenin önemini çok iyi biliyoruz. Bu sebeple uzun mesailer harcayarak farklı stillerin ve kombinlerin peşinde koşuyoruz. İş yaşamında güçlü bir tavır yakalamanın yollarından birisi mutlaka giyim kuşamla kesişiyor. Kendinizi içerisinde güvende hissedeceğiniz kıyafetler de tavrınızı olumlu yönde etkileyecektir. Gününüzün tamamını iş yerinde geçirecek olduğunuzu hatta bazen koşuşturmalı bir günde aciliyeti olan bir toplantıya katılmanız gerektiğini düşünürsek, konforu göz ardı etmeniz akıllıca olmayacaktır. O halde size konforlu şıklık anahtarını sunuyoruz; Mom Jean’ler!

Anne pantolonları olarak bildiğimiz bu modern vintage parçalar, ofis arkadaşınız olmaya pek hevesli. Sokak modasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede ofis yaşamına taşınan mom jean’lerin 90’lı yıllara nazaran daha feminen bir duruşa sahip olduğunu söylemek de mümkün!