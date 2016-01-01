MİNİMAL KIŞ

TREND 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Parlak ve canlı renkler de minimal tavrın destekçisi!

Cesaret ve minimalizm yan yana geldiğinde çok uyumlu olmayabilir ancak moda öyle olanaklar sunuyor ki birbirine çok uzak olan bu iki kelime bile buluşabiliyor. 2018 yılı pigmentlerin yılı desek çok mu abartmış oluruz? Kesinlikle hayır çünkü bu sezon podyumlar ve sokaklar tamamen cesur renklerin hakimiyetinde. Minimalizm dendiğinde akla ilk olarak nötr renkle geliyor ancak kırmızıların, pembelerin ve mavilerin de minimalist tavrı desteklediğini unutmamak gerekir. Hayalini kurduğunuz abartıdan uzak ve bir o kadar da gösterişli bir gardırop ise bu göz alıcı renklerle arayı iyi tutmaya bakın deriz. Siz de bizim gibi düşünüyorsanız ilham için renkli ve minimal kış kombinlerine göz atabilirsiniz.

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