MİNİK KUŞ İŞ BAŞINDA

TREND 9 saat önce Bağlan Keskin

Kış sezonunda en yakın arkadaşınız olacak bir önerimiz var.

Susam Sokağı’nın Minik Kuş’unu herkes hatırlıyordur. Ya da hatırlamasa bile bu eski dostu büyüklerinden duymuş, onun ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu işitmiştir. Bu kış kendisiyle tekrar yakın ilişki kuruyoruz, haberiniz olsun. Tabii ki renkli peluşlardan bahsediyoruz. Sokak stilinin en relax, en eğlenceli parçalarından olan bu yumuşak dostlar sezonun ana temaları sayesinde en oversize halde baştan aşağıya bizi sarıyor. İster uzun saçaklı, ister teddy bear modeliyle, aklınıza gelebilecek bütün renklerde karşınıza çıkabiliyorlar. Hatta aklınıza gelmeyen renklerden de bulabilirsiniz. Bahsettiğimiz geniş renk skalası, güçlü desenleri, göz alıcı detayları ve tamamen hayal gücü ürünü olmasıyla renkli peluş trendi en çok ihtiyacımız olan şeyi bize veriyor: “Cheer up “ etkisini. Yani sürekli pozitif, yüksek enerjili ve çekici bir aurayla dolaşmamızı sağlıyor. Bütün bunlar nasıl olacak diye düşünüyorsanız, kendinizi sokağın ortasında şeker pembesi kocaman bir peluşla hayal edin. Uzaktan baktığınızda çok ilgi çekici görünüyorsunuz, değil mi? Bu kadar abartılı görünürken önemli bir sosyal sorumluluğun da altını çiziyorsunuz çünkü renkli peluşlar gerçek kürklerin karşısında aktivist bir duruşu temsil ediyorlar. Yani Minik Kuş, Hello Kitty, Bugs Bunny, Pembe Panter, Pikachu, penguenler, çitalar, foklar; siz renkli peluşlardan giydiniz diye çok mutlu olacaklar. Bu kış kiminle yakın arkadaş olacağınıza dair kafanızda bir şeyler oluşmuştur herhalde. Emin olun, renkli peluşlarınızla birlikte sadece style genius bir görünüme değil, büyük bir çoğunluğun mutlu olacağı bir ilişkiye adım atıyorsunuz.